Calcio: Milenkovic, 'a Firenze stagioni difficili ma posso solo ringraziare società e tifosi'

Firenze, 6 mag. – (Adnkronos) – "Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso che non avevamo previsto e più faticoso di quanto ci immaginavamo. Quest'anno ci ritroviamo coinvolti nelle zone basse della classifica". Lo dice il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic in un'intervista al sito ufficiale della società viola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

