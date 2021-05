Bundesliga | tris dell’Hertha al Friburgo

(Di giovedì 6 maggio 2021), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/Official/, i risultati del recupero della trentesima giornata Nel secondo recupero consecutivo l’Hertha Berlino è riuscito a battere 3-0 ile ritornare in piena lotta per la salvezza. Giovedì 6 maggio 2021Hertha Berlino-3-0 (13? Piatek, 22? Pekarik, 85? Radonjic), la classifica aggiornata Di seguito la classifica del campionato tedesco: Bayern Monaco 71; Lipsia 64; Wolfsburg ...

DORTMUND (Germania) - I l Borussia Dortmund infila il terzo successo consecutivo in campionato vincendo per 2 - 0 con l'Union Berlino nella giornata 30 di. Tre punti che permettono a Terzic di restare a - 4 dal Francoforte, ora quarto, mentre la sconfitta lascia lontani i ragazzi di Fischer dalla zona Europa. Nel primo tempo il rigore fallito ...Tabellino BAYERN MONACO - BAYER LEVERKUSEN 2 - 0Ufficiale: Flick lascerà il Bayern ... 35' - BAYERN VICINO AL! Ancora una conclusione dalla distanza da parte del solito Kimmich. Questa ...Vittoria importante in chiave salvezza per l'undici di Dardai. L'ex Milan apre le marcature, Pekarik e Radonjic chiudono il match ...Pep Guardiola si avvicina al titolo di Premier League, il terzo in cinque stagioni alla guida del Manchester City. Considerando che ha fatto già il tris sia in Liga con il Barcellona che in Bundesliga ...