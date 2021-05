Biossido di titanio, “può essere cancerogeno”: allarme per alcuni alimenti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Biossido di titanio, usato come colorante anche in alcuni alimenti, è stato dichiarato “potenzialmente non sicuro” dall’EFSA. Caramelle – Biossido di titanio (Getty Images)Il parere dell’EFSA (l’agenzia europea per la sicurezza alimentare) irrompe prepotentemente nelle nostre vite. Il Biossido di titanio (BT), infatti, è utilizzato come colorante in numerosi prodotti di uso comune, e presente come additivo in molti alimenti di consumo di massa. Dopo diversi esperimenti, l’agenzia ha ritenuto di non poter escludere problemi di genotossicità dopo l’ingerimento, l’inalazione o il contatto di particelle di Biossido, e quindi potenziali sviluppi cancerogeni. Si tratta, va sottolineato, di una misura ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildi, usato come colorante anche in, è stato dichiarato “potenzialmente non sicuro” dall’EFSA. Caramelle –di(Getty Images)Il parere dell’EFSA (l’agenzia europea per la sicurezza alimentare) irrompe prepotentemente nelle nostre vite. Ildi(BT), infatti, è utilizzato come colorante in numerosi prodotti di uso comune, e presente come additivo in moltidi consumo di massa. Dopo diversi esperimenti, l’agenzia ha ritenuto di non poter escludere problemi di genotossicità dopo l’ingerimento, l’inalazione o il contatto di particelle di, e quindi potenziali sviluppi cancerogeni. Si tratta, va sottolineato, di una misura ...

