AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età

AstraZeneca in Germania per tutti, senza limite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell'azienda anglo-svedese, a prescindere a quale gruppo prioritario appartenga. La nuova misura è stata annunciata oggi dal ministro della Sanità, Jens Spahn. Il piano, che deve comunque ottenere l'approvazione finale, ha come obiettivo l'aumento del numero e del ritmo delle vaccinazioni anti Covid. Spahn ha spiegato che l'idea è di estendere a livello nazionale iniziative già adottate dalle autorità sanitarie in alcune regioni e città. Per esempio a Berlino gli over 60 possono già fare la vaccinazione con AstraZeneca dal loro medico di base, mentre per quella con Pfizer/BioNTech e Moderna devono prenotare attraverso il centro vaccinale della città.

