Anna Pettinelli è nella bufera | Lei non ci sta e sbotta sui social (Di giovedì 6 maggio 2021) Anna Pettinelli è una delle coach di quest'edizione di Amici. Negli ultimi giorni è stata attaccata duramente per l'espressioni rivolte al suo allievo, Aka7even. Lei però non ci ha pensato due volte e ha sferrato la sua replica sui social. Anna Pettinelli-Political24Anna Pettinelli è ormai nella bufera da giorni per lo scontro che ha avuto con il suo allievo, Aka7even. Oramai la competizione è agli sgoccioli e la finalissima di Amici è alle porte e sia i professori che i giovani talenti sono sotto pressione. Negli ultimi mesi i rimproveri e le crisi nervose sono all'ordine del giorno e in alcuni daytime abbiamo assistito ad una vero e proprio confronto di fuoco tra la speaker radiofonica e il cantante della scuola più seguita ...

