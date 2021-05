A 91 anni tenta la fuga dalla casa di riposo con un metodo fai da te. Ma cade e muore. Le sue ultime parole (Di giovedì 6 maggio 2021) Il desiderio di tornare alla sua terra è stato più forte di tutto. Più forte dell’accoglienza che aveva trovato nella casa di risposo. Più forte della prudenza. E così il 91enne Giuseppe Carluccio ha tentato di scappare dalla Rsa in cui risiedeva. La fuga è avvenuta in modo rocambolesco, ma purtroppo tragico. L’uomo si è infatti aggrappato ad un tubo di gomma uscendo dalla finestra situata a due metri e mezzo di altezza dal suolo. Con ogni probabilità il tubo ha ceduto, oppure Giuseppe ha perso la presa ed è volato a terra. L’intervento dei soccorritori del 118, sfortunatamente, è stato del tutto inutile. L’anziano è deceduto a causa delle ferite riportate a seguito del violento impatto con l’asfalto. A quanto riporta il Corriere della Sera, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 maggio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Il desiderio di tornare alla sua terra è stato più forte di tutto. Più forte dell’accoglienza che aveva trovato nelladi risposo. Più forte della prudenza. E così il 91enne Giuseppe Carluccio hato di scappareRsa in cui risiedeva. Laè avvenuta in modo rocambolesco, ma purtroppo tragico. L’uomo si è infatti aggrappato ad un tubo di gomma uscendofinestra situata a due metri e mezzo di altezza dal suolo. Con ogni probabilità il tubo ha ceduto, oppure Giuseppe ha perso la presa ed è volato a terra. L’intervento dei soccorritori del 118, sfortunatamente, è stato del tutto inutile. L’anziano è deceduto a causa delle ferite riportate a seguito del violento impatto con l’asfalto. A quanto riporta il Corriere della Sera, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 maggio a ...

