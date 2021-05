Zack Snyder: "Temevo che la Warner Bros mi facesse causa per il mio sostegno a Release the Snyder Cut" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il regista Zack Snyder ha ammesso di aver temuto di avere delle ripercussioni legali a causa del suo sostegno al movimento Release the Snyder Cut. Zack Snyder's Justice League è stato distribuito grazie al sostegno dei fan che per anni hanno richiesto di poter vedere la versione originale del film e il regista ha ammesso che la sua più grande preoccupazione era di ritrovarsi coinvolto in una causa legale contro la Warner Bros. Il filmmaker, intervistato da The Sunday Times, ha infatti ammesso che la situazione era particolarmente complicata e il suo sostegno alle richieste poteva causare qualche ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il registaha ammesso di aver temuto di avere delle ripercussioni legali adel suoal movimentotheCut.'s Justice League è stato distribuito grazie aldei fan che per anni hanno richiesto di poter vedere la versione originale del film e il regista ha ammesso che la sua più grande preoccupazione era di ritrovarsi coinvolto in unalegale contro la. Il filmmaker, intervistato da The Sunday Times, ha infatti ammesso che la situazione era particolarmente complicata e il suoalle richieste potevare qualche ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder: 'Temevo che la Warner Bros mi facesse causa per il mio sostegno a Release the Snyder Cut'… - MrSexyDonut : ARMY OF THE DEAD de Zack Snyder, avec Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera et Theo Rossi. Le 21 mai sur… - IMHOTEP98615593 : RT @mayerdelrey: Netflix tratando o Zack Snyder como a lenda que ele é - VincenzoNamor85 : RT @lordgirsa: A #VistoIeri si commenta la versione di Justice League realizzata da Zack Snyder #ZackSnydersJusticeLeague #JossWhedon #Jus… - MariannaScattin : Ma perché Zack Snyder è interessato a tutti i personaggi storici che non sopporto? Prima Alessandro Magno, ora Napo… -