Weekend 8-9 maggio con sole e caldo, poi torna la pioggia (Di mercoledì 5 maggio 2021) sole nel Weekend 8-9 maggio, ma il maltempo è in agguato. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie alla risalita dal Nord Africa verso l'Italia dell'alta pressione sub-tropicale, sia sabato e sia domenica il bel tempo sarà prevalente con il sole che splenderà praticamente su tutte le regioni. Le temperature, dopo una leggera diminuzione attesa sabato, ma pure sempre in un contesto di clima mite, cresceranno ulteriormente domenica con un clima a tratti caldo. Questa situazione di stabilità atmosferica continuerà anche lunedì 10 con un ulteriore aumento delle temperature che potrebbero superare i 24°C su molte città. Ma ecco che le speranze di una ritrovata stabilità verranno bruscamente interrotte dall'arrivo di un insidioso ciclone atlantico che tra martedì 11 e giovedì 13 impatterà ...

