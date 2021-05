Vaccini Italia, Gelmini: “Completiamo i più fragili in 2 settimane” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ormai 15 milioni di Italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino, un Italiano su quattro risulta vaccinato, questo è molto importante. Contiamo nell’arco di due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili e quindi di poter correre per mettere in sicurezza il Paese”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a ‘L’Intervista di Maria Latella’ su Sky TG24. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ormai 15 milioni dini hanno avuto almeno una dose di vaccino, unno su quattro risulta vaccinato, questo è molto importante. Contiamo nell’arco di duedi completare la vaccinazione delle categorie piùe quindi di poter correre per mettere in sicurezza il Paese”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, a ‘L’Intervista di Maria Latella’ su Sky TG24. L'articolo proviene daSera.

lauraboldrini : Oggi nuovo vertice #WTO. I vaccini ancora scarseggiano. Non c'è più tempo da perdere. Sospendere i #brevetti come c… - borghi_claudio : @szampa56 @OmnibusLa7 @alessandrasard1 Siamo al 9% di vaccinati over 60. Prendiamo atto che per voi ad oggi avremmo… - matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - AndreaAsilo : RT @liliaragnar: Vaccino, metà italiani non vuole più il siero. Indiscrezioni: Draghi considera di introdurre l'obbligo Il business dei vac… - CuccioloHD : RT @liliaragnar: Vaccino, metà italiani non vuole più il siero. Indiscrezioni: Draghi considera di introdurre l'obbligo Il business dei vac… -