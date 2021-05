Tumori: Covid fa 'dimenticare' prevenzione melanoma, al via campagna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 12 mesi gli italiani hanno trascurato la prevenzione del melanoma, il più aggressivo fra i Tumori della pelle, rinviando o annullando molte visite di controllo e accertamenti. Sono 7 su 10 gli italiani che hanno cambiato atteggiamento nei confronti della salute a causa dell'emergenza sanitaria, il 52% quelli che hanno deciso di rimandare qualche visita clinica e quasi l'80% non ha ritenuto così importante fissare una visita per la mappatura dei nei. Un quadro preoccupante considerando che il melanoma è il tumore per cui negli ultimi anni si è registrato il maggior incremento nelle diagnosi, +20% rispetto al 2019, e che la prevenzione è lo strumento principale per sconfiggerlo. Parte da qui la campagna di Novartis “Oltre la pelle - La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 12 mesi gli italiani hanno trascurato ladel, il più aggressivo fra idella pelle, rinviando o annullando molte visite di controllo e accertamenti. Sono 7 su 10 gli italiani che hanno cambiato atteggiamento nei confronti della salute a causa dell'emergenza sanitaria, il 52% quelli che hanno deciso di rimandare qualche visita clinica e quasi l'80% non ha ritenuto così importante fissare una visita per la mappatura dei nei. Un quadro preoccupante considerando che ilè il tumore per cui negli ultimi anni si è registrato il maggior incremento nelle diagnosi, +20% rispetto al 2019, e che laè lo strumento principale per sconfiggerlo. Parte da qui ladi Novartis “Oltre la pelle - La ...

