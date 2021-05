Terremoto | scossa di magnitudo 2 0 a Pozzuoli

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn evento sismico di2.0 della scala Richter a profondità 2300 metri è stato registrato questa mattina alle ore 9,08 a. L’epicentro è stato localizzato in località Agnano-Pisciarelli, nelle immediate vicinanze del vulcano Solfatara. L’evento, accompagnato da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro, è stato preceduto e seguito da scosse di minore intensità di0.8 e 0.9. Appena qualche giorno addietro erano stati registrati altri eventi avvertiti dalla popolazione e che dalle risultanza fornite dagli esperti dell’Osservatorio Vesuviano rientrano nella fase ascensionale del bradisismo flegreo. Nell’occasione l’ Amministrazione comunale di, in una nota, ribadisce il divieto assoluto di avvicinamento all’area di emissione di fluidi di ...

