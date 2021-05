Sangiovanni: prossimo vincitore di Amici ’21? Il web si divide! Scopriamo chi è il giovane cantante e contro chi lotta per il podio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il volto rivelazione dell’anno di Amici 2021 potrebbe essere il vincitore del talent show di Maria De Filippi! A confermare la tesi è la severa voce del web che, però, inizia a dividersi e a puntare anche su un altro concorrente. Giovanni Pietro Damian, conosciuto dal pubblico del piccolo schermo come Sangiovanni, è uno dei protagonisti di Amici 2021, nonché il volto rivelazione di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Appartenente al team Zerbi-Celentano, Sangiovanni (classe 2003) compie 18 anni lo scorso 9 gennaio e, proprio nel suo mese di nascita, spicca il volo verso la popolarità. Gli esordi del suo successo, infatti, diventano tangibili grazie al secondo inedito “Lady” che, in pochissime ore, viene riprodotto dagli utenti ben 1.341.063 volte. In soli due mesi, oltre ad ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il volto rivelazione dell’anno di2021 potrebbe essere ildel talent show di Maria De Filippi! A confermare la tesi è la severa voce del web che, però, inizia a dividersi e a puntare anche su un altro concorrente. Giovanni Pietro Damian, conosciuto dal pubblico del piccolo schermo come, è uno dei protagonisti di2021, nonché il volto rivelazione di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Appartenente al team Zerbi-Celentano,(classe 2003) compie 18 anni lo scorso 9 gennaio e, proprio nel suo mese di nascita, spicca il volo verso la popolarità. Gli esordi del suo successo, infatti, diventano tangibili grazie al secondo inedito “Lady” che, in pochissime ore, viene riprodotto dagli utenti ben 1.341.063 volte. In soli due mesi, oltre ad ...

sofmanderson : prossimo daytime : è in arrivo per sangiovanni e giulia una cena a lume di candela, i due ballano un lento - opinionsamicii : e anche sta volta sangiovanni lo vediamo il mese prossimo #amici20 - marixfils : la causa del fatto che da venerdì prossimo gli ascolti di studio aperto e uomini e donne caleranno malamente è Sangiovanni - tr4princess : comunque che cazzo dice rudy, deddy è una delle persone più umili là dentro, che facesse discorsi di sentirsi qualc… - alexiuss11 : RT @sangionanna: 1) chi va in puntata deve imparare malibu e cantarla a squarciagola in puntata 2) vi prego platea votate sangiovanni, ha… -