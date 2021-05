Rai, in (circa) 200 candidati per quattro posti nel Cda. Molti gli outsider, spiccano Minoli e Masi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Numeri da concorsone, o quasi. Ammontano, infatti, a 315 i curriculum giunti al Senato e alla Camera per la nomina di quattro consiglieri del cda Rai di designazione parlamentare. A Palazzo Madama ne sono giunti 183 mentre solo 132 quelli pervenuti a Montecitorio. Naturalmente, la maggior parte dei curricula, ben 120, riguardano lo stesso candidato che li ha inviati all’una e all’altra Camera. Ciascun ramo ne può scegliere due. Facendo la tara e considerando che dodici candidati lo hanno spedito solo a Montecitorio e 62 solo al Senato, il totale degli aspiranti si ferma a 194. Tra questi spiccano i nomi di Giovanni Minoli, Giampaolo Rossi, Piero Vigorelli, Tiziana Ferrario, Mauro Masi, e di due politici come l’ex-sottosegretario Giancarlo Botti Innocenzi e l’ex-parlamentare Giancarlo Mazzucca. La Rai ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Numeri da concorsone, o quasi. Ammontano, infatti, a 315 i curriculum giunti al Senato e alla Camera per la nomina diconsiglieri del cda Rai di designazione parlamentare. A Palazzo Madama ne sono giunti 183 mentre solo 132 quelli pervenuti a Montecitorio. Naturalmente, la maggior parte dei curricula, ben 120, riguardano lo stesso candidato che li ha inviati all’una e all’altra Camera. Ciascun ramo ne può scegliere due. Facendo la tara e considerando che dodicilo hanno spedito solo a Montecitorio e 62 solo al Senato, il totale degli aspiranti si ferma a 194. Tra questii nomi di Giovanni, Giampaolo Rossi, Piero Vigorelli, Tiziana Ferrario, Mauro, e di due politici come l’ex-sottosegretario Giancarlo Botti Innocenzi e l’ex-parlamentare Giancarlo Mazzucca. La Rai ...

