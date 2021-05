PSG eliminato dalla Champions, piovono critiche in Francia: “Neymar catastrofico” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il risultato complessivo di 4-1, il Manchster City supera il Paris Saint-Germain e ottiene la qualificazione alla finale di Istanbul di Champions League. dalla Francia non hanno digerito la sconfitta e piovono le inevitabili critiche. Soprattutto France Football severissimo sulla prestazione di Neymar, ritenuto “egocentrico, catastrofico, insopportabile”. Pesanti anche le critiche a Florenzi, Diallo e Icardi, giudicati tutti con un 2 in pagella. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il risultato complessivo di 4-1, il Manchster City supera il Paris Saint-Germain e ottiene la qualificazione alla finale di Istanbul diLeague.non hanno digerito la sconfitta ele inevitabili. Soprattutto France Football severissimo sulla prestazione di, ritenuto “egocentrico,, insopportabile”. Pesanti anche lea Florenzi, Diallo e Icardi, giudicati tutti con un 2 in pagella. SportFace.

angiulin69 : @wandaicardi27 PSG eliminato e il tuo problema e' vendere i cosmetici...sei fantastica!!???? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #ManchesterCity in finale di #Champions: #Psg eliminato ?? - lucafilippetti : Il PSG è stato eliminato falla Champions! O noooooooo quanto me spiace ?? - infoitsport : Manchester City in finale di Champions: Psg eliminato - NotizieIN : Il Manchester City ha battuto il PSG e si è qualificato alla Finale Champions League per la prima volta -