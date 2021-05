Pfizer e Moderna | richiami da spostare a 42 giorni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un quarto degli italiani (15.191.302 persone) ieri pomeriggio erano nell’elenco dei vaccinati contro il Covid, in 6.580.520 hanno completato il ciclo. «Niente fiale in frigo» è l’imperativo del governo ma le resistenze ad Astrazeneca restano (a inizio settimana si contavano circa 2 milioni di dosi inutilizzate), nonostante si discuta di nuovo di estenderne l’uso a tutte le fasce d’età. La ministra degli Affari regionali Gelmini ieri assicurava: «Nel giro di due settimane completeremo le categorie fragili». A fine maggio dovrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

