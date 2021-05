“No, questo non lo accetto”. ‘Sbroccata epica’ di Rudy Zerbi: si alzano i toni a pochissimo dalla finale di Amici (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pieno di colpi di scena il daytime di Amici. Protagonisti sono il cantante Deddy e il prof Rudy Zerbi. A detta dell’insegnante il cantante non mette molto impegno per la finale che si terrà il 15 maggio: Deddy si sentirebbe già arrivato e non avrebbe grande interesse a imporsi come finalista. Tutto è nato dal fatto che il cantante non si sarebbe preparato le canzoni per la semifinale e Rudy Zerbi, intervenuto in collegamento, lo ha fatto notare rimproverando l’allievo. “Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato e non conoscere due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni”. Il ragazzo si è giustificato sostenendo di aver ricevuto le canzoni solo in mattinata, ma la spiegazione non convince il prof: “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pieno di colpi di scena il daytime di. Protagonisti sono il cantante Deddy e il prof. A detta dell’insegnante il cantante non mette molto impegno per lache si terrà il 15 maggio: Deddy si sentirebbe già arrivato e non avrebbe grande interesse a imporsi come finalista. Tutto è nato dal fatto che il cantante non si sarebbe preparato le canzoni per la semi, intervenuto in collegamento, lo ha fatto notare rimproverando l’allievo. “Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato e non conoscere due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni”. Il ragazzo si è giustificato sostenendo di aver ricevuto le canzoni solo in mattinata, ma la spiegazione non convince il prof: “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa ...

