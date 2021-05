NBA 2021: i Bucks battono nuovamente i Nets, Dallas spazza via Miami (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono state sette le partite che si sono tenute questa notte in NBA. Ad aprire le danze è stata la vittoria dei Phoenix Suns, dopo un overtime, sui Cleveland Cavaliers. 134-118 il risultato finale. Da segnalare, tra le fila di Phoenix, i 31 punti di Devin Booker e i 23 con 16 assist di Chris Paul. Tra i Cavs, invece, brillano il rookie Isaac Okoro, autore di 32 punti, e un Collin Sexton da 29 punti. Nonostante le assenze di Miles Bridges, Devonte Graham e PJ Washington, gli Charlotte HorNets ottengono un importantissimo successo in ottica playoff battendo, 102-99, i Detroit Pistons. Il migliore per gli HorNets è stato un LaMelo Ball da 23 punti e 6 assist, mentre tra i Pistons incanta un Hamidou Diallo da 35 punti. I Milwaukee Bucks battono nuovamente i Brooklyn Nets, due giorni dopo il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono state sette le partite che si sono tenute questa notte in NBA. Ad aprire le danze è stata la vittoria dei Phoenix Suns, dopo un overtime, sui Cleveland Cavaliers. 134-118 il risultato finale. Da segnalare, tra le fila di Phoenix, i 31 punti di Devin Booker e i 23 con 16 assist di Chris Paul. Tra i Cavs, invece, brillano il rookie Isaac Okoro, autore di 32 punti, e un Collin Sexton da 29 punti. Nonostante le assenze di Miles Bridges, Devonte Graham e PJ Washington, gli Charlotte Horottengono un importantissimo successo in ottica playoff battendo, 102-99, i Detroit Pistons. Il migliore per gli Horè stato un LaMelo Ball da 23 punti e 6 assist, mentre tra i Pistons incanta un Hamidou Diallo da 35 punti. I Milwaukeei Brooklyn, due giorni dopo il ...

sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Nets ancora ko contro i Bucks, Dallas vince e supera i Lakers: Altri 36 punti di Anteto… - Gazzetta_NBA : Curry show ma stavolta vince Zion. Mavs, pioggia di triple su Miami #Nba - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Giannis mostra i muscoli: ecco come ha mandato k.o. i Nets #Nba - Gazzetta_NBA : Giannis mostra i muscoli: ecco come ha mandato k.o. i Nets #Nba - SkySport : RT @SkySportNBA: Power Ranking NBA, le squadre più in forma in vista dei playoff secondo ESPN. CLASSIFICA -