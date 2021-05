Mercato Juventus | addio a centrocampo | il Liverpool prepara l’assalto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 5 maggio 2021)– Ormai la prossima stagione si avvicina e i tifosi sognano grandi colpi per il prossimodella. Quel che sembra ormai certo è che la società bianconera non si farà trovare imta. Alla fine di questa stagione verranno fatto le valutazioni definitive sui giocatori attualmente in rosa. E ci saranno probabilmente delle cessioni, alcune delle quali anche importanti. Ma anche dei nuovi volti. L’organico verrà rinnovato e ringiovanito per puntare nuovamente al titolo in Italia e per far bene in Europa., Rabiot verso il? In questo senso arrivano voci importanti in merito ad una possibile cessione. Infatti, Sportmediaset riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “Don Balon” che ...