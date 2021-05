Luana, un modo sconvolgente di morire. E si cercano le parole per Alessio, 5 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gara di solidarietà dopo la morte sul lavoro della giovane Luana D’Orazio: le chiamate in Comune, le raccolte fondi e le amiche che adesso si vogliono occupare del figlio. Ecco come si è mobilitata l’intera comunità. Luana D’Orazio è morta in un tragico incidente sul lavoro all’età di soli 22 anni, lasciando un figlio di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gara di solidarietà dopo la morte sul lavoro della giovaneD’Orazio: le chiamate in Comune, le raccolte fondi e le amiche che adesso si vogliono occupare del figlio. Ecco come si è mobilitata l’intera comunità.D’Orazio è morta in un tragico incidente sul lavoro all’età di soli 22, lasciando un figlio di L'articolo proviene da Leggilo.org.

yolman__ : RT @AllStarsLA: Bellissimo comunque come si stanno facendo i titoloni sulla bufala di Biancaneve e non su una ragazza di 22 anni, Luana, ch… - EdoardoManzell1 : La politica ha il dovere di tutelare i lavoratori garantendo loro sicurezza. #Luana era una ragazza di 24 anni, ave… - ANGVELIN : RT @AllStarsLA: Bellissimo comunque come si stanno facendo i titoloni sulla bufala di Biancaneve e non su una ragazza di 22 anni, Luana, ch… - Arianna42843157 : RT @francesco088661: Luana D'Orazio, morta a soli 22 anni (madre di una bambina) in un'azienda tessile vicino a Prato. Guadagnava (secondo… - its_marialaura : RT @AllStarsLA: Bellissimo comunque come si stanno facendo i titoloni sulla bufala di Biancaneve e non su una ragazza di 22 anni, Luana, ch… -