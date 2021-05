LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria è 13ma dopo la prima rotazione in semifinale (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24: La brasiliana OLIVEira trova un buon tuffo partendo dalla verticale, punteggio di 59.20 per un totale di 128, terza 9.23: La russa Konanychina solleva qualche spruzzo di troppo, leggermente abbondante e punteggio di 64 per un totale di 134.50, seconda 9.22: Ottimo tuffo della irlandese Watson: arrivano 72 punti per un totale di 139.20 9.21: leggermente abbondante l’azzurra Jodoin Di Maria che totalizza 52.50 e si porta in testa con 111.30 9.20: Discreto tuffo della francese Kalonji che totalizza 55.35, per un totale di 108.55. Ora Jodoin di Maria 9.20: Qualche schizzo in entrata in acqua, qualche sbavatura nel tuffo, arrivano 52.20, totale di 101.20 9.19: 13mo posto per Jodoin di Maria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24: La brasiliana Oira trova un buon tuffo partendo dalla verticale, punteggio di 59.20 per un totale di 128, terza 9.23: La russa Konanychina solleva qualche spruzzo di troppo, leggermente abbondante e punteggio di 64 per un totale di 134.50, seconda 9.22: Ottimo tuffo della irlandese Watson: arrivano 72 punti per un totale di 139.20 9.21: leggermente abbondante l’azzurraDiche totalizza 52.50 e si porta in testa con 111.30 9.20: Discreto tuffo della francese Kalonji che totalizza 55.35, per un totale di 108.55. Oradi9.20: Qualche schizzo in entrata in acqua, qualche sbavatura nel tuffo, arrivano 52.20, totale di 101.20 9.19: 13mo posto perdi...

zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria si gioca l’accesso alla finale - #Tuffi #Coppa #Mondo… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani decime dopo tre rotazioni. Tokyo è lontana - #Tuffi #Coppa… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! Appuntamento… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… -