LIVE Chelsea-Real Madrid 2-0 | Champions League in DIRETTA | pagelle e highlights Werner e Mount portano in finale i padroni di casa!

(Di mercoledì 5 maggio 2021)
23.00 Ecco le formazioni:
CHELSEA (3-4-2-1): Mendy 8; Christensen 6, Thiago Silva 7, Rüdiger 7.5; Azpilicueta 6 (88' James 6), Kanté 7.5, Jorginho 6.5, Chilwell 6; Mount 8 (88' Ziyech s.v.), Havertz 7.5; Werner 7 (67' Pulisic 7). All. Tuchel 8.
REAL MADRID (3-5-2): Courtois 6; Militao 5, Sergio Ramos 4.5, Nacho 5; Vinicius 6 (63' Asensio 5.5), Modric 6, Casemiro 5 (76' Rodrygo 5), Kroos 5.5, Mendy 5 (63' Valverde 6.5); Hazard 4.5 (89' Mariano Diaz s.v.), Benzema 6.5. All. Zidane 5.
22.57 Il Chelsea va in finale di Champions League contro il Manchester City

FORMAZIONI UFFICIALI- REAL MADRID(3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Mount; Werner. All.: Tuchel Real Madrid ...Chi raggiunger il Manchester City in finale di Champions League,o Real Madrid? Scopritelocon video e informazioni in tempo reale.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Il Chelsea va in finale di Champions League contro il Manchester City, partita che ha visto vincere la difesa e la velocità dei suoi offensivi con Werne ...REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Ramos, F. Mendy (63' Valverde); Casemiro (76' Rodrygo), Modric, Kroos; Vinicius (63' Asensio), Benzema, Hazard (89' Mariano Diaz). AMMONITI: Jorginho, Ch ...