Lavoro, Orlando “Confido presto in riforma degli ammortizzatori” (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Confido di portare abbastanza presto una riforma degli ammortizzatori sociali. Abbiamo bisogno di avere formazione e di strumenti in grado di accompagnare le imprese nella transizione che avverrà, da quella digitale a quelle ecologica”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di “Mattino5” su Canale 5. “Ora bisognerà aiutare subito chi perde il Lavoro a trovare dei percorsi che riportino alla possibilità di trovarne un altro”, ha aggiunto. Per il ministro, inoltre, “il blocco dei licenziamenti ha prodotto una difesa della capacità produttiva. Credo sia una scelta giusta ma da sola non basta. Avremo un rimbalzo economico, una ripresa ma che non porterà lo stesso numero di posti di lavori perduti. Dobbiamo lavorare ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “di portare abbastanzaunasociali. Abbiamo bisogno di avere formazione e di strumenti in grado di accompagnare le imprese nella transizione che avverrà, da quella digitale a quelle ecologica”. Lo ha detto il ministro del, Andrea, ospite di “Mattino5” su Canale 5. “Ora bisognerà aiutare subito chi perde ila trovare dei percorsi che riportino alla possibilità di trovarne un altro”, ha aggiunto. Per il ministro, inoltre, “il blocco dei licenziamenti ha prodotto una difesa della capacità produttiva. Credo sia una scelta giusta ma da sola non basta. Avremo un rimbalzo economico, una ripresa ma che non porterà lo stesso numero di posti di lavori perduti. Dobbiamo lavorare ...

