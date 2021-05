La IndyCar da l’addio a Bobby Unser

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il mondo dellapiange la scomparsa di. Il tre volte vincitore della 500 miglia di Indianapolis si è spento ieri nella sua abitazione di Albuquerque, New Mexico, per cause naturali. Aveva 87 anni. Oltre alle vittorie a Indy,è stato due volte campione USAC, ed ha raccolto diversi successi tra monoposto, sprint car e la celebre cronoscalata del Pikes Peak.apparteneva alla leggendaria famiglia da corsa degli: suo fratello AlSr ha vinto ben quattro volte la 500 miglia, il nipote AlJr (figlio di Al Sr) due. Il fratello maggiore Jerryè stato il primo membro a correre a Indy, perdendovi la vita nel 1959.era sposato con Lisa, e padre di ...