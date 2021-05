Inter | de Vrij | «Scudetto emozione bellissima I tifosi hanno sofferto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Stefan de, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria delloStefan de, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dello. Le sue dichiarazioni. «, non solo per noi ma anche per iche negli ultimi anniparecchio. Siamo tutti contenti, è un’. Non ho visto Sassuolo-Atalanta, ma sono arrivati tantissimi messaggi nel gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24.