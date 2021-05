Inter, con l’Udinese in campo con la quarta maglia. Sponsor: Lenovo prende il posto di Driver (Di mercoledì 5 maggio 2021) Inter pronta a far debuttare la quarta maglia contro l’Udinese Presentata ad inizio aprile, l’Inter indosserà la quarta maglia in occasione del match casalingo contro l’Udinese e ultima giornata di questa Serie A. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui non verrà invece indossata la maglia home della prossima stagione visto che manca ancora il main Sponsor. “L’Inter sfoggerà la quarta maglia nella gara con l’Udinese, ultima di campionato. Impossibile il vernissage della prima che verrà, considerato che va ancora trovato lo Sponsor che sostituisca Pirelli. Sarà invece occupato da Lenovo lo spazio posteriore dove ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)pronta a far debuttare lacontroPresentata ad inizio aprile, l’indosserà lain occasione del match casalingo controe ultima giornata di questa Serie A. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui non verrà invece indossata lahome della prossima stagione visto che manca ancora il main. “L’sfoggerà lanella gara con, ultima di campionato. Impossibile il vernissage della prima che verrà, considerato che va ancora trovato loche sostituisca Pirelli. Sarà invece occupato dalo spazio posteriore dove ...

