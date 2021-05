Format Coppa Italia 2021/22: tutte le novità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Coppa Italia, si cambia Format. Dal 2021/22 parteciperanno solo squadre di Serie A e Serie B. Le novità sulla competizione Una nuova formula per la Coppa Italia. Dalla prossima stagione – come deciso dalla lega Serie A – la competizione nazionale prevederà solo 40 squadre partecipanti, 20 di A e 20 di B. Si comincia il prossimo 15 agosto. Fino alla stagione ancora in corso, alla Coppa nazionale partecipavano 78 squadre: 9 dalla Serie D, 29 dalla Lega Pro, 20 dalla Serie B e 20 dalla Serie A. L’idea della Lega è quella di creare un torneo più appetibile per le televisioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021), si cambia. Dal/22 parteciperanno solo squadre di Serie A e Serie B. Lesulla competizione Una nuova formula per la. Dalla prossima stagione – come deciso dalla lega Serie A – la competizione nazionale prevederà solo 40 squadre partecipanti, 20 di A e 20 di B. Si comincia il prossimo 15 agosto. Fino alla stagione ancora in corso, allanazionale partecipavano 78 squadre: 9 dalla Serie D, 29 dalla Lega Pro, 20 dalla Serie B e 20 dalla Serie A. L’idea della Lega è quella di creare un torneo più appetibile per le televisioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

