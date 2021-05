Denise Pipitone, ispezione in casa di Anna Corona, la vicina: “Lì un pozzo con acqua” (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri sono ancora a lavoro nell’ispezione che hanno deciso di fare oggi, 5 maggio 2021, nella casa che fu di Anna Corona, alla ricerca di non si sa bene cosa. In un primo momento si era detto che si stava cercando il cadavere di Denise Pipitone, i suoi resti, visto che sono passati 17 anni. Questa notizia è stata smentita successivamente: le forze dell’ordine avrebbero fatto sapere che si cercano delle tracce di lavori. Ma è chiaro che cercando delle tracce di lavori e quindi di possibili ristrutturazioni, si pensa che in quella casa, almeno per qualche tempo, ci sia stata qualcosa da cercare. Oggi nell’abitazione in cui Anna Corona viveva nel 2004, non ci vive nessuno ma non è più di sua proprietà. Sarebbe di una persona che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri sono ancora a lavoro nell’che hanno deciso di fare oggi, 5 maggio 2021, nellache fu di, alla ricerca di non si sa bene cosa. In un primo momento si era detto che si stava cercando il cadavere di, i suoi resti, visto che sono passati 17 anni. Questa notizia è stata smentita successivamente: le forze dell’ordine avrebbero fatto sapere che si cercano delle tracce di lavori. Ma è chiaro che cercando delle tracce di lavori e quindi di possibili ristrutturazioni, si pensa che in quella, almeno per qualche tempo, ci sia stata qualcosa da cercare. Oggi nell’abitazione in cuiviveva nel 2004, non ci vive nessuno ma non è più di sua proprietà. Sarebbe di una persona che ...

