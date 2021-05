Decreto sostegni bis | tutte le misure

matteosalvinimi : Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decr… - LegaSalvini : DECRETO SOSTEGNI, LA LIS DIVENTA LINGUA UFFICIALE. #SALVINI: È UN BUON GIORNO - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - Ettore572 : RT @sole24ore: Palestre, vacanze e concerti: le novità sui voucher nel decreto Sostegni - TizianoPesce : RT @UispNazionale: @TizianoPesce @UispNazionale commenta l'audizione parlamentare della sottosegretaria sport @VVezzali : 'Segnali importan… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

... assegnati al progetto del Parco con l'approvazione - in commissione Bilancio al Senato - , di un emendamento allegge. Emendamento che lascia a Genova, per questo progetto, una ..."Il governo sta lavorando ale riteniamo che la settimana prossima possa essere portato in consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo in question ...06/05/2021 - Anche il bonus mobili potrà essere fruito nelle modalità dello sconto in fattura o della cessione del credito, come avviene già per gli altri bonus edilizi. Lo prevede un emendamento appr ...Le tensioni fra il Partito Democratico e la Lega arrivano sulla scrivania di Mario Draghi. E’ il segretario del Pd, Enrico Letta, a sollevare il tema nel corso del colloquio, in cui sono stati toccati ...