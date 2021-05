Covid, il farmaco che riduce la mortalità nei pazienti con polmonite severa (Di mercoledì 5 maggio 2021) La somministrazione precoce del farmaco Anakinra riduce la mortalità nei pazienti con polmonite da moderata a severa. Il farmaco Anakinra riduce la mortalità nei pazienti colpiti da polmonite da moderata a severa. Lo sostiene uno studio pubblicato da da Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) e dall’Istituto Ellenico per lo Studio della Sepsi. Laboratorio CoronavirusAnakinra riduce la mortalità nei pazienti con polmonite da moderata a severa Lo studio SAVE-MORE ha analizzato 600 casi di pazienti ospedalizzati. In base a quanto emerso nella ricerca, il farmaco ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) La somministrazione precoce delAnakinralaneiconda moderata a. IlAnakinralaneicolpiti dada moderata a. Lo sostiene uno studio pubblicato da da Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) e dall’Istituto Ellenico per lo Studio della Sepsi. Laboratorio CoronavirusAnakinralaneiconda moderata aLo studio SAVE-MORE ha analizzato 600 casi diospedalizzati. In base a quanto emerso nella ricerca, il...

