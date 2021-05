Chris Hemsworth ironizza sui tifosi dell'Inter scesi in piazza per lo scudetto (FOTO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, Chris Hemsworth ha ironizzato sui tifosi nerazzurri scesi in piazza per festeggiare. Tramite un post condiviso su Instagram, Chris Hemsworth ha fatto ironia sui tifosi dell'Inter scesi in piazza per la vittoria dello scudetto, immaginando che il motivo della loro euforia fosse in realtà la sua nuova campagna pubblicitaria targata Hugo Boss. Nel corso del weekend appena trascorso, lo scudetto riguardante la stagione 2020/2021 della Serie A è stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) A pochi giorni dalla vittoriada partehato suinerazzurriinper festeggiare. Tramite un post condiviso su Instagram,ha fatto ironia suiinper la vittoria, immaginando che il motivoa loro euforia fosse in realtà la sua nuova campagna pubblicitaria targata Hugo Boss. Nel corso del weekend appena trascorso, loriguardante la stagione 2020/2021a Serie A è stato ...

