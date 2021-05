Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer Games, arriverà in autunno e sarà integrato con Warzone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Activision Blizzard ha confermato durante il report sugli utili che il prossimo Call of Duty sarà guidato dallo sviluppatore di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games. Non è stata annunciata una data di uscita, ma arriverà questo autunno. I dettagli sono vaghi, ma Activision Blizzard ha accennato alle solite caratteristiche: una campagna per giocatore singolo, multiplayer e una componente cooperativa. Lo studio ha anche affermato che questo Call of Duty è "costruito per la next-gen", suggerendo che il titolo trarrà vantaggio dalle funzionalità hardware di PS5 e Xbox Series X/S. Sledgehammer ha assistito lo sviluppo di Modern Warfare e Black Ops Cold ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Activision Blizzard ha confermato durante il report sugli utili che il prossimoofguidato dallore diof: WWII,. Non è stata annunciata una data di uscita, maquesto. I dettagli sono vaghi, ma Activision Blizzard ha accennato alle solite caratteristiche: una campagna per giocatore singolo, multiplayer e una componente cooperativa. Lo studio ha anche affermato che questoofè "costruito per la next-gen", suggerendo che il titolo trarrà vantaggio dalle funzionalità hardware di PS5 e Xbox Series X/S.ha assistito lo sviluppo di Modern Warfare e Black Ops Cold ...

GamingTalker : Activision Blizzard, ottimi guadagni nell'ultimo trimestre fiscale grazie a Call of Duty - FabioZadig : @DReqvenge2020 @HoppitiV A me pare tu riesca bene in entrambe Ah a proposito call off duty C’è una persona che va… - amantecnologia : sfruttare pienamente le caratteristiche delle console next gen. -Il gioco sarà rilasciato in autunno come di solito… - SignorCEO : RT @wireditalia: Ideali per chi ha problemi a prendere la mira su giochi come Fortnite, Pubg o Call of Duty: Mobile. - Adrian_33Ama : Echa un vistazo a Call Of Duty:Moder Warfare (Sacando Obsidiana) -