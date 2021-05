Busto Arsizio | schiacciato da un tornio meccanico | muore un operaio di 49 anni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un'altra vittima sul lavoro , dopo il decesso, due giorni fa in Toscana, di una ragazza di soli 22, risucchiata da un macchinario in un'azienda tessile. embed post id="1284563" E' morto l'...

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - repubblica : Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico - repubblica : ?? Incidenti sul lavoro, morto a Busto Arsizio operaio schiacciato dal tornio meccanico - bonellimarco1 : RT @PpBombardieri: Continua la strage sui luoghi di lavoro: dopo la scomparsa di Luana, questa mattina un'altra tragedia a Busto Arsizio. B… - 5stelletv : Incidente sul lavoro a Busto Arsizio: operaio muore schiacciato da un tornio meccanico -

Ultime Notizie dalla rete : Busto Arsizio

È morto stamani in ospedale un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale all'interno di una ditta che si occupa di estrusione di materie plastiche a(Varese).Ennesimo tragico incidente sul lavoro , si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, in un'azienda di, in provincia di Varese. Un o peraio di 49 anni , stando alle prime informazioni, sarebbe stato schiacciato da un tornio meccanico nella ditta di lavorazione di materie plastiche, ...Schiacciato da un'enorme fresa industriale. Un operaio di 49 anni è morto all'interno di una fabbrica di Busto Arsizio (Varese), questa mattina intorno ...Incidente sul lavoro, muore un operaio schiacciato da una fresa. Busto Arsizio - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: “Non ci sono abbastanza controlli, non c'è abbastanza attenzione” ...