Amici 2021, Raffaele Randa e Martina Miliddi si stanno frequentando? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il triangolo amoroso che si era creato tra Aka7even, Martina Miliddi e Raffaele Randa, durante l'edizione di Amici 2021, torna nuovamente al centro dell'attenzione. Raffaele Renda, dopo nemmeno una settimana dall'eliminazione dal programma di Maria de Filippi, è stato nuovamente coinvolto nelle chiacchiere da gossip per quanto riguarda il suo rapporto tra la Miliddi e Aka7even. Inizialmente, nella scuola di Amici, entrambi i cantautori avevano sviluppato un legame sentimentale per la ballerina; tuttavia, la vicenda si era conclusa con la decisione di Martina di lasciare Luca Marzano (vero nome di Aka7even) e ritornare single. Per diverse settimane si parlava molto del presunto legame sentimentale tra ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il triangolo amoroso che si era creato tra Aka7even,, durante l'edizione di, torna nuovamente al centro dell'attenzione.Renda, dopo nemmeno una settimana dall'eliminazione dal programma di Maria de Filippi, è stato nuovamente coinvolto nelle chiacchiere da gossip per quanto riguarda il suo rapporto tra lae Aka7even. Inizialmente, nella scuola di, entrambi i cantautori avevano sviluppato un legame sentimentale per la ballerina; tuttavia, la vicenda si era conclusa con la decisione didi lasciare Luca Marzano (vero nome di Aka7even) e ritornare single. Per diverse settimane si parlava molto del presunto legame sentimentale tra ...

