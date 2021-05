Amici 20, i ragazzi fanno i nomi di chi vorrebbero in finale e scatta la polemica tra Deddy e Alessandro Cavallo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nell’ultimo Daytime di Amici andato in onda su Canale 5, gli allievi in corsa per la vittoria della ventesima edizione sono stati chiamati dalla redazione ad esprimere il loro personale parere su chi merita di arrivare in finale. Giulia Stabile ha votato Sangiovanni, sé stessa, Serena Marchese e ha tirato a sorte tra Tancredi e Aka7Even. Tancredi ha votato sé stesso, Aka7Even, Sangiovanni e Giulia Stabile. Aka7Even ha votato sé stesso, Sangiovanni, Serena Marchese e Giulia Stabile. Serena ha votato sé stessa, Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka7Even. Deddy ha votato Giulia Stabile, Sangiovanni, Aka7Even e Alessandro Cavallo. Alessandro ha votato Giulia, Sangiovanni, Aka7Even e spera per sé stesso, escludendo Deddy “perché meno pronto”. Per Sangiovanni la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nell’ultimo Daytime diandato in onda su Canale 5, gli allievi in corsa per la vittoria della ventesima edizione sono stati chiamati dalla redazione ad esprimere il loro personale parere su chi merita di arrivare in. Giulia Stabile ha votato Sangiovanni, sé stessa, Serena Marchese e ha tirato a sorte tra Tancredi e Aka7Even. Tancredi ha votato sé stesso, Aka7Even, Sangiovanni e Giulia Stabile. Aka7Even ha votato sé stesso, Sangiovanni, Serena Marchese e Giulia Stabile. Serena ha votato sé stessa, Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka7Even.ha votato Giulia Stabile, Sangiovanni, Aka7Even eha votato Giulia, Sangiovanni, Aka7Even e spera per sé stesso, escludendo“perché meno pronto”. Per Sangiovanni la ...

