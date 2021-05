9 cose che abbiamo comprato il mese scorso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dischetti di cotone riutilizzabili, un frullatore a immersione, sandali brutti ma comodi e una scrivania pieghevole, tra le altre cose Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dischetti di cotone riutilizzabili, un frullatore a immersione, sandali brutti ma comodi e una scrivania pieghevole, tra le altre

Fedez : Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di temi a cui devo dar… - BentivogliMarco : Perché in Italia smontiamo sempre le cose che funzionano: alternanza scuola lavoro e Its e mettiamo 4 miliardi nei… - borghi_claudio : Oh... adesso a #dimartedì arriva Elisabetta Gardini che parla di Ioannidis come se fossero cose note. Allora forse… - shez0w : vabbè guarda che non ci ho scritto “stupida” in fronte ho capito, le vedo le cose lol ciao dai fai schifo al cazzo - RetwittL : RT @DavLucia: Si possono dire tante cose,ma ci sono silenzi in grado di farti capire cose che nessuna voce sa spiegare #TraBeneEMale #SalaL… -