Variante indiana in Puglia, isolati i primi due casi in Salento (Di martedì 4 maggio 2021) BARI - Isolata la Variante indiana in Puglia: si tratta di due immigrati residenti in Salento rientrati la settimana scorsa dall'India in aereo. All'arrivo in Italia erano negativi ma hanno poi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) BARI - Isolata lain: si tratta di due immigrati residenti inrientrati la settimana scorsa dall'India in aereo. All'arrivo in Italia erano negativi ma hanno poi ...

RobertoBurioni : Nessuna 'variante indiana' nelle persone tornate dall'India a Latina. - RobertoBurioni : Per chi si è perso la mia “lezione” di ieri sera su India e variante indiana e vuole vederla, eccola qui! - chetempochefa : 'Questa variante indiana è un qualcosa che già conosciamo, era già apparsa in ottobre dell'anno scorso ed è una var… - _cieloitalia : Mesi fa ero uscito di notte e avevo isolato la variante inglese. Avevo prodotto video documentario. Domani notte u… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? #Covid, individuati due casi di variante indiana in #Puglia. Zooprofilattico isola virus, Lopalco: “La bloccheremo” ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Corona virus: due casi di variante indiana nel Salento Lo comunica la Regione Puglia Di Francesco Santoro: L'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco comunica "che l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata ha individuato due casi di variante indiana" del Covid. A darne notizia è la Regione, che fornisce dettagli in merito alla vicenda. Le persone risultate positive al nuovo ceppo provengono dall'India; il virus è stato isolato "...

Variante indiana in Italia, due casi in Puglia Sono cittadini indiani rientrati dall'India Due casi di variante indiana del Covid su cittadini indiani rientrati in Puglia dall'India sono stati individuati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. Lo rende noto l'assessore ...

Variante indiana a Roma, positivo un passeggero atterrato con volo dall'India RomaToday Covid, variante indiana confermata: “Primi due casi in Salento dopo analisi in laboratorio” TAURISANO (Lecce) I sospetti sono diventati conferme dopo il sequenziamento del genoma da parte dell'Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata con sede ...

Coronavirus, la variante indiana é in Puglia: due casi accertati nel Salento Ora è ufficiale, la variante indiana é arrivata in Puglia. I casi accertati, dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, riguardano due residenti nel Leccese, rientrati dall’India nei giorni ...

Di Francesco Santoro: L'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco comunica "che l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata ha individuato due casi di" del Covid. A darne notizia è la Regione, che fornisce dettagli in merito alla vicenda. Le persone risultate positive al nuovo ceppo provengono dall'India; il virus è stato isolato "...Sono cittadini indiani rientrati dall'India Due casi didel Covid su cittadini indiani rientrati in Puglia dall'India sono stati individuati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. Lo rende noto l'assessore ...TAURISANO (Lecce) I sospetti sono diventati conferme dopo il sequenziamento del genoma da parte dell'Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata con sede ...Ora è ufficiale, la variante indiana é arrivata in Puglia. I casi accertati, dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, riguardano due residenti nel Leccese, rientrati dall’India nei giorni ...