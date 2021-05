Turismo, Draghi: “Da seconda metà maggio pass per viaggi in Italia” (Di martedì 4 maggio 2021) Mario Draghi annuncia che si potrà tornare a viaggiare in tutto il paese con un pass verde nazionale simile a quello introdotto con l'ultimo decreto legge il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 maggio 2021) Marioannuncia che si potrà tornare aare in tutto il paese con unverde nazionale simile a quello introdotto con l'ultimo decreto legge il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - SkyTG24 : G20 Turismo, Draghi: è il momento di prenotare in Italia - petergomezblog : Turismo, Draghi: “Da metà maggio green pass nazionale per muoversi tra regioni. Arriverà prima di quello europeo” - MGDeboli : RT @RaiNews: 'Tutto il mondo vuole venire in Italia: siamo di nuovo pronti ad ospitare il mondo' #Draghi #G20Italy - TravelacademyIt : #travel #news : Il turismo plaude Draghi, 'Con il pass si riparte' -