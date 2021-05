Stroppa svela | “Io allenatore? Quando andai nella sede del Milan…”

Ultime Notizie dalla rete : Stroppa svela

Pianeta Milan

Commenta per primo A pochi minuti dalla sfida contro la Juve, il ds del Crotone, Giuseppe Ursino , ha parlato a Sky : 'Pirlo era una nostra idea quando è andato all'Under 23 della Juve, sefosse andato via. Era un'opzione importante, ne avevo parlato con il presidente, ma siamo contentissimi del nostro tecnico. Per me è un predestinato, diventerà ancora più grande dopo un anno ...Commenta per primo A pochi minuti dalla sfida contro la Juve, il ds del Crotone, Giuseppe Ursino , ha parlato a Sky : 'Pirlo era una nostra idea quando è andato all'Under 23 della Juve, sefosse andato via. Era un'opzione importante, ne avevo parlato con il presidente, ma siamo contentissimi del nostro tecnico. Per me è un predestinato, diventerà ancora più grande dopo un anno ...