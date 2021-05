Se è l’uomo a mettere lo smalto (Di martedì 4 maggio 2021) L’ultimo è stato Fedez, postando sui social le unghie ricoperte di smalto fluo. Ma prima di lui già Achille Lauro ci aveva riservato in più occasioni dei look a dir poco stravaganti, accompagnati da unghie rigorosamente laccate di nero. Lo smalto per gli uomini non è più un tabù. E meno male. In un mondo sempre pronto a giudicare tutto e tutti, le polemiche non sono comunque mancate, tra chi ha gridato allo scandalo e chi invece ha guardato con divertimento il dilagare di questa nuova tendenza beauty. Che personalmente mi fa sorridere, ma non mi smuove poi tanto! In fatto di tendenze la moda ci ha insegnato ad aspettarci di tutto. Le donne ormai si sposano con i pantaloni, gli adolescenti si tingono le ciocche dei capelli di fucsia o di giallo, le nonne si gonfiano le labbra a suon di botulino, i padri di famiglia si spalmano le creme all’argilla ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 4 maggio 2021) L’ultimo è stato Fedez, postando sui social le unghie ricoperte difluo. Ma prima di lui già Achille Lauro ci aveva riservato in più occasioni dei look a dir poco stravaganti, accompagnati da unghie rigorosamente laccate di nero. Loper gli uomini non è più un tabù. E meno male. In un mondo sempre pronto a giudicare tutto e tutti, le polemiche non sono comunque mancate, tra chi ha gridato allo scandalo e chi invece ha guardato con divertimento il dilagare di questa nuova tendenza beauty. Che personalmente mi fa sorridere, ma non mi smuove poi tanto! In fatto di tendenze la moda ci ha insegnato ad aspettarci di tutto. Le donne ormai si sposano con i pantaloni, gli adolescenti si tingono le ciocche dei capelli di fucsia o di giallo, le nonne si gonfiano le labbra a suon di botulino, i padri di famiglia si spalmano le creme all’argilla ...

OfficinaDiMarK : RT @Biancanevermind: Adesso vi racconterò in breve perché per me tornare a lavorare è stato così importante da mettere in secondo piano lau… - AlbertoZacheo : @sole24ore Io non credo affatto che il calo delle nascite sia dovuto solo all'elevato costo che la crescita di un b… - Nicol18991031 : @uominiedonne Quest'uomo, se così si può dire, fa schifo. Usa il vostro programma come un sito per incontri e solo… - greenbadeyes : RT @Biancanevermind: Adesso vi racconterò in breve perché per me tornare a lavorare è stato così importante da mettere in secondo piano lau… - M75Ema : @juventina____ @JPeppp Uomo inutile che per soldi e per mettere al primo posto il suo ego venderebbe anche la famig… -

Ultime Notizie dalla rete : l’uomo mettere Innovazione è «mettere l'uomo al centro» Siderweb