Sala risponde a Salvini: "Un'ideona portare i tifosi dell'Inter allo stadio" (Di martedì 4 maggio 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto al leader della Lega Matteo Salvini, che aveva espresso il suo disappunto per l'assembramento dei tifosi dell'Inter in piazza Duomo: "Ho sentito solo lamentele e zero idee sensate su come gestire meglio la situazione. L'ideona di uno che ha fatto il ministro dell'Interno era portare i tifosi allo stadio San Siro. Peccato che gli stadi in Italia sono chiusi e comunque ci sarebbero stati assembramenti all'ingresso e all'uscita. Inoltre, davvero qualcuno crede che all'interno dell'impianto i tifosi sarebbero stati a distanza senza abbracciarsi?". Sala, in un video su Facebook, ha poi proseguito: "La situazione era ..."

