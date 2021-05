Rosalinda Cannavò, lo sfogo: dall’anoressia a “Ho kg in più di felicità” (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex gieffina, Rosalinda Cannavò, sceglie Instagram per “sfogarsi” contro gli haters che l’hanno presa di mira, solo perchè la trovano con qualche chilo di troppo. Il lungo sfogo di Rosalinda Cannavò contro gli haters che l’hanno presa di mira per i Kg di troppiLa vita di Rosalinda Cannavò non è sempre stata molto facile. In passato ha dovuto lottare contro il mostro dell’anoressia, arrivando a pesare solo 32 chili. Ma, piano piano, è riuscita a sconfiggerla. Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’attrice ha incontrato Andrea Zenga, con il quale ha deciso di costruire qualcosa di importante. LEGGI ANCHE—>ALESSANDRA AMOROSO CONFESSA: “SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO IN CUI E’ FINITO L’AMORE” Rosalinda Cannavò ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex gieffina,, sceglie Instagram per “sfogarsi” contro gli haters che l’hanno presa di mira, solo perchè la trovano con qualche chilo di troppo. Il lungodicontro gli haters che l’hanno presa di mira per i Kg di troppiLa vita dinon è sempre stata molto facile. In passato ha dovuto lottare contro il mostro dell’anoressia, arrivando a pesare solo 32 chili. Ma, piano piano, è riuscita a sconfiggerla. Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’attrice ha incontrato Andrea Zenga, con il quale ha deciso di costruire qualcosa di importante. LEGGI ANCHE—>ALESSANDRA AMOROSO CONFESSA: “SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO IN CUI E’ FINITO L’AMORE”...

