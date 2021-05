Quando verrà modificato il coprifuoco? Ecco le ultime novità

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) L’Italia attualmente si trova ancora costretta a rispetta ilfino alle 22:00 in modo tale da contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. La maggioranza di Governo, nelleore, ha raggiunto un compromesso per modificare il decreto entrato in vigore lo scorso lunedì 26 aprile: almeno due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e il terzo che conferma l’abbassamento dell’indice di contagiosità. La data cruciale è il 14 maggio,chiaro se le riaperture di bar e ristoranti all’aperto e dei luoghi dello spettacolo abbiano influito sull’andamento dei contagi e soprattutto sulla tenuta delle strutture sanitarie. Il dibattito è in corso sia all’interno dell’esecutivo sia nei partiti, con posizioni talvolta distanti. SportFace.