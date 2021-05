Perde la vita operaia 22enne di un’industria tessile (Di martedì 4 maggio 2021) Era mamma di un bimbo di 5 anni, Luana D’Orazio, e da poco più di un anno lavorava per un’industria tessile della provincia di Prato, come operaia. Ieri ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. Viveva a Pistoia con i genitori, il fratello ed il suo bambino. Luana è finita dentro l’ingranaggio dell’orditoio, una macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che va a costituire la trama del tessuto. Secondo una prima ricostruzione, la 22enne è rimasta impigliata al macchinario a cui stava lavorando ed è stata trascinata. Un collega si trovava accanto a lei ma era girato di spalle, quando si è voltato ha visto cosa era successo ma ha riferito di non averla sentita nemmeno gridare aiuto. L’allarme è scattato subito e i soccorritori sono intervenuti ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 4 maggio 2021) Era mamma di un bimbo di 5 anni, Luana D’Orazio, e da poco più di un anno lavorava perdella provincia di Prato, come. Ieri ha perso lain un drammatico incidente sul lavoro. Viveva a Pistoia con i genitori, il fratello ed il suo bambino. Luana è finita dentro l’ingranaggio dell’orditoio, una macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che va a costituire la trama del tessuto. Secondo una prima ricostruzione, laè rimasta impigliata al macchinario a cui stava lavorando ed è stata trascinata. Un collega si trovava accanto a lei ma era girato di spalle, quando si è voltato ha visto cosa era successo ma ha riferito di non averla sentita nemmeno gridare aiuto. L’allarme è scattato subito e i soccorritori sono intervenuti ...

