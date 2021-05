Palermo, esplode bombola di gas in una mecelleria etnica: 8 feriti (Di martedì 4 maggio 2021) In una macelleria etnica di Palermo esplode una bombola di gas: 8 feriti di cui due ricoverati al Centro “Grandi Ustioni” dell’Ospedale Civico (Screenshot video)Un boato assordante, vetri in frantumi, fiamme e fumo nero, infissi divelti e prodotti alimentari sparpagliati all’esterno, lungo il marciapiede antistante, a causa di un’esplosione in una macelleria etnica, “Al Baraka”, ubicata a Piazza Cupani, vicino alla Stazione Centrale di Palermo. Otto i feriti, tutti trasportati in ospedale, tra clienti e dipendenti. Due sono ricoverati al Centro “Grandi Ustioni” dell’Ospedale Civico, altri al Policlinico e all’Ingrassia mentre al pronto soccorso del “Buccheri-La Ferla” non è stato possibile accompagnare nessuno dei feriti perché si è ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) In una macelleriadiunadi gas: 8di cui due ricoverati al Centro “Grandi Ustioni” dell’Ospedale Civico (Screenshot video)Un boato assordante, vetri in frantumi, fiamme e fumo nero, infissi divelti e prodotti alimentari sparpagliati all’esterno, lungo il marciapiede antistante, a causa di un’esplosione in una macelleria, “Al Baraka”, ubicata a Piazza Cupani, vicino alla Stazione Centrale di. Otto i, tutti trasportati in ospedale, tra clienti e dipendenti. Due sono ricoverati al Centro “Grandi Ustioni” dell’Ospedale Civico, altri al Policlinico e all’Ingrassia mentre al pronto soccorso del “Buccheri-La Ferla” non è stato possibile accompagnare nessuno deiperché si è ...

ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. Esplode la bombola di gas, otto feriti in una macelleria' - RisolutoOnline : Esplode una bombola in un minimarket, paura a Palermo - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Esplode un negozio a #Palermo?? - AlqamahPost : Palermo, esplode bombola di gas in una macelleria: 8 feriti - - 57Davide : RT @Informa_Press: Esplode un negozio a #Palermo?? -