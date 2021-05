Oggi esce Laura Pausini-Tutta una vita, il mio ottantunesimo libro (Di martedì 4 maggio 2021) Togliamo subito di mezzo la faccenda delle scuse non richieste, che sarebbero una sorta di ammissione di colpa. Sono anni che ricevo accuse, vorrei evitare di riceverne ancora, quindi, con la pazienza di chi deve spiegare quello che ai suoi occhi appare ovvio, eccomi qui a dire qualcosa che potrebbe anche sembrare una excusatio non petita, ma in realtà è petita eccome. Sono uno scrittore. E fin qui, per dirla con la voce narrante del film L’odio di Matthieu Kassovitz, tutto bene. Sono uno scrittore molto prolifico, a neanche cinquantadue anni compiuti e avendo cominciato a scrivere intorno ai venticinque anni e a pubblicare intorno ai ventotto, ho già pubblicato a mio nome, a volte anche in compagnia, ma sempre a mio nome, ottantuno libri. Anche qui, archiviate le facce di sorpresa, a volte ammirate, altre perplesse e dubbiose, della serie, ma quando li scrivi i libri, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Togliamo subito di mezzo la faccenda delle scuse non richieste, che sarebbero una sorta di ammissione di colpa. Sono anni che ricevo accuse, vorrei ere di riceverne ancora, quindi, con la pazienza di chi deve spiegare quello che ai suoi occhi appare ovvio, eccomi qui a dire qualcosa che potrebbe anche sembrare una excusatio non petita, ma in realtà è petita eccome. Sono uno scrittore. E fin qui, per dirla con la voce narrante del film L’odio di Matthieu Kassovitz, tutto bene. Sono uno scrittore molto prolifico, a neanche cinquantadue anni compiuti e avendo cominciato a scrivere intorno ai venticinque anni e a pubblicare intorno ai ventotto, ho già pubblicato a mio nome, a volte anche in compagnia, ma sempre a mio nome, ottantuno libri. Anche qui, archiviate le facce di sorpresa, a volte ammirate, altre perplesse e dubbiose, della serie, ma quando li scrivi i libri, ...

