MotoGP, operato Fabio Quartararo: obiettivo Le Mans (Di martedì 4 maggio 2021) Operazione all’avambraccio destro per Fabio Quartararo dopo il problema di Jerez de la Frontera. Il rientro dovrebbe avvenire a Le Mans. MARSIGLIA (FRANCIA) – Operazione all’avambraccio destro per Fabio Quartararo. Dopo il problema fisico avuto durante la gara di Jerez de la Frontera, il francese ha deciso di andare a Marsiglia per effettuare tutti i controlli e capire meglio il da farsi. Accertamenti medici che hanno confermato la prima ipotesi: sindrome compartimentale. Da qui la decisione di intervenire per alleviare il dolore e consentire il ritorno già e Mans. obiettivo Le Mans Per Fabio Quartararo ora l’obiettivo è di ritornare in pista a Le Mans. “Non vedo l’ora di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Operazione all’avambraccio destro perdopo il problema di Jerez de la Frontera. Il rientro dovrebbe avvenire a Le. MARSIGLIA (FRANCIA) – Operazione all’avambraccio destro per. Dopo il problema fisico avuto durante la gara di Jerez de la Frontera, il francese ha deciso di andare a Marsiglia per effettuare tutti i controlli e capire meglio il da farsi. Accertamenti medici che hanno confermato la prima ipotesi: sindrome compartimentale. Da qui la decisione di intervenire per alleviare il dolore e consentire il ritorno già eLePerora l’è di ritornare in pista a Le. “Non vedo l’ora di ...

