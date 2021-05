Milano | traffico illecito di rifiuti e spaccio | disposto l’abbattimento di un campo nomadi 33 arresti e 45 sequestri

(Di martedì 4 maggio 2021) Si chiama “preziosi” ed è l’operazione della polizia locale diche ha portato all’esecuzione di 33e 45per i reati di estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere perdie perdi stupefacenti. Frutto delle le indagini guidate dai sostituti procuratori Francesco De Tommasi e Sara Ombra, coordinati dalla procuratore aggiunto a capo della Direzione distrettuale antimafia, Alessandra Dolci, l’operazione ha portato al sequestro deldi via Bonfadini ache verrà abbattuto perché abusivo. Le indagini sono scattate a giugno 2020, in seguito alle segnalazioni del “Progetto Ambiente”, l’iniziativa locale nata per ...

Il campo nomadi abusivo di via Bonfadini 38 è stato sequestrato stamattina all'alba dagli ... che ha smantellato un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, con ... cautelari eseguite nella giornata odierna da 80 Ufficiali e 250 Agenti della Polizia locale di Milano.