LIVE Fognini-Berrettini 0-0, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si parte sull’Arantxa Sanchez! (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLA DALLE 11.00 15-0 Subito prima esterna carica e discesa a rete per spezzare il ritmo. SI COMINCIA! MATTEO Berrettini AL SERVIZIO! 17.02 Il precedente fra i due è molto relativo: Berrettini stava cominciando ad emergere proprio allora, mentre Fognini era l’incontrastato primo giocatore italiano. 17.00 Il sorteggio ha visto Fognini scegliere di partire in risposta. Stanno cominciando le procedure di riscaldamento. 16.58 Finalmente stanno entrando in campo Berrettini e Fognini: adesso ci siamo davvero, il derby italiano sta per cominciare! 16.56 L’inizio del match sta tardando: probabilmente il fatto che la partita precedente si sia risolta in soli ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PELLA DALLE 11.00 15-0 Subito prima esterna carica e discesa a rete per spezzare il ritmo. SI COMINCIA! MATTEOAL SERVIZIO! 17.02 Il precedente fra i due è molto relativo:stava cominciando ad emergere proprio allora, mentreera l’incontrastato primo giocatore italiano. 17.00 Il sorteggio ha vistoscegliere di partire in risposta. Stanno cominciando le procedure di riscaldamento. 16.58 Finalmente stanno entrando in campo: adesso ci siamo davvero, il derby italiano sta per cominciare! 16.56 L’inizio del match sta tardando: probabilmente il fatto che la partita precedente si sia risolta in soli ...

