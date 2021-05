La Superlega e gli elogi a De Laurentiis, Hamsik: “Il Napoli non ha problemi di soldi” (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Ha riportato il grande calcio a Napoli dopo gli anni della Serie B. Adesso il club è tornato al vertice e hanno giocato la Champions League”. Così Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ora in forza al Goteborg in Svezia, ha rilasciato un’intervista con il quotidiano Aftonbladet, nella quale ha parlato della questione Superlega e del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. “Sono contento che abbiano cancellato i piani per la Superlega, non c’era modo di farla funzionare. Dove avrebbero inserito tutte quelle partite? Le grandi squadre giocano già 60 volte l’anno, aggiungerne altre 20 non era possibile. Ma quelle squadre hanno solo pensato ai soldi e non va ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Ha riportato il grande calcio adopo gli anni della Serie B. Adesso il club è tornato al vertice e hanno giocato la Champions League”. Così Marek, ex centrocampista del, ora in forza al Goteborg in Svezia, ha rilasciato un’intervista con il quotidiano Aftonbladet, nella quale ha parlato della questionee del rapporto con il presidente Aurelio De. “Sono contento che abbiano cancellato i piani per la, non c’era modo di farla funzionare. Dove avrebbero inserito tutte quelle partite? Le grandi squadre giocano già 60 volte l’anno, aggiungerne altre 20 non era possibile. Ma quelle squadre hanno solo pensato aie non va ...

