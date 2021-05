Isola dei Famosi: è Guerra tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca! (Di martedì 4 maggio 2021) E’ Guerra aperta tra Tommaso Zorzi, opinionista amatissimo dell’Isola dei Famosi e Gilles Rocca, attore e naufrago del reality. I due nell’ultima puntata, hanno avuto un confronto diretto molto acceso che ha suscitato non poche polemiche! Ecco tutti i dettagli! Sembra non esserci grande simpatia e stima reciproca tra l’opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi e il naufrago uscente, Gilles Rocca. I due nell’ultima puntata del reality si sono affrontati in uno scontro/confronto che ha avuto dei risvolti social molto importanti, scatenando l’esercito dei follower Zorziani. E’ partito inaspettato il battibecco tra l’ex gieffino e l’attore. A sollevare la questione è stata la ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 maggio 2021) E’aperta tra, opinionista amatissimo dell’deiRocca, attore e naufrago del reality. I due nell’ultima puntata, hanno avuto un confronto diretto molto acceso che ha suscitato non poche polemiche! Ecco tutti i dettagli! Sembra non esserci grande simpatia e stima reciproca tra l’opinionista dell’deie il naufrago uscente,Rocca. I due nell’ultima puntata del reality si sono affrontati in uno scontro/confronto che ha avuto dei risvolti social molto importanti, scatenando l’esercito dei followerani. E’ partito inaspettato il battibecco tra l’ex gieffino e l’attore. A sollevare la questione è stata la ...

